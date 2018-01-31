В «Аэрофлоте» рассказали о задымлении на борту самолета

В «Аэрофлоте» прокомментировали пожар, произошедший на борту самолета А320 после посадки в аэропорту Волгограда.

В компании отметили, что у одного из пассажиров начал дымиться переносной аккумулятор для телефона. Возгорание было немедленно ликвидировано бортпроводниками рейса.

Несмотря на оперативное реагирование, два пассажира самостоятельно выпустили аварийные трапы, остальные покинули самолет по обыкновенным трапам. Представитель авиакомпании добавил, что паники на борту воздушного судна не было.

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел в аэропорту Волгограда в среду, 31 января. В результате происшествия никто не пострадал.