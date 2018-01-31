Украину на ОИ представит наименьшее за всю историю число спортсменов

Наименьшее число украинских спортсменов представят свою страну на зимних Олимпийских играх 2018 года за всю историю проведения турнира. В частности, в Олимпиаде примут участие 33 спортсмена, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинский «Пятый канал».

Отмечается, что спортсмены из Украины будут соревноваться в девяти видах спорта из 15, представленных на Олимпийских играх.

Очередные XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийские игры в Южной Корее определят лучших спортсменов в 15 видах спорта в 102 квалификациях. Традиционным талисманом Игр станет белый тигр по имени Сухоран, который в корейской мифологии и культуре является символом доверия, силы и защиты.