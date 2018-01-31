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Воронежский завод масла попал под наблюдение из-за долга

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Суд ввел процедуру наблюдения для предприятия по производству масла ООО «Калачевский маслозавод» из-за образовавшегося перед другой компанией долга.

Арбитражный суд Воронежской области после рассмотрения дела о несостоятельности предприятия по производству масла ввел в отношении него процедуру наблюдения, сообщает ИА «Абирег».

Дело о несостоятельности было инициировано из-за другого предприятия города, которому завод задолжал порядка 2 млн рублей. Сумма была внесена в реестр требований кредиторов предприятия.

Повторное заседание по данному делу планируется провести 30 мая. До этой даты временный управляющий предприятием должен будет подготовить отчет о финансовом состоянии завода для предоставления его к рассмотрению.

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