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Суд арестовал 38,1% акций банка «Возрождение» по иску Промсвязьбанка

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В обеспечение иска Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям в среду по решению суда были арестованы 38,1% обыкновенных акций банка «Возрождение».

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ЦБ РФ 15 декабря 2017 года объявил о санации Промсвязьбанка, который входит в топ-10 крупнейших банков по размеру активов. 22 декабря Банк России утвердил докапитализацию Промсвязьбанка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

19 января стало известно, что кабмин совместно с ЦБ РФ выбрал Промсвязьбанк для обслуживания государственного оборонного заказа. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, банк оптимально подходит для отведенной роли по «своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик».

Позднее Минфин РФ подготовил законопроект о передаче Промсвязьбанка государству.

В тот же день сообщалось, что Центробанк требует от братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых продать контрольный пакет акций в банке «Возрождение» до середины февраля.

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