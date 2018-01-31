Жителям Великого Новгорода запрещают кататься на «ватрушках» у кремля

Жителям Великого Новгорода запрещено кататься на «ватрушках» у кремля, об этом сообщили сегодня, 31 января, на пресс-конференции специалисты музея-заповедника.

Катание по снегу в районе стен Новгородского кремля запрещено в связи с тем, что летом 2017 года у одной из стен просел грунт, также из-за нескольких ливней произошло два оползня. Если продолжить провоцировать грунт вблизи стен памятника культуры, то это повлечет за собой дальнейшее разрушение вала, сообщает Новгород.ру.

Катание на «ватрушках» может быть опасно не только для архитектурного объекта, но и для самих людей. Сейчас под мостом в очередной раз повесили баннер с предупреждением, но посетители не реагируют на надписи, срывают баннеры и прямо на них же скатываются со склона.

По словам эксперта по изучению и популяризации культурного наследия музея-заповедника Ларисы Банниковой, замерзание грунта в связи с погодными условиями не происходит. Любое движение техногенного слоя может обнажить вкрапления в землю, там могут находиться и осколки, и различные деревянные конструкции.

Сотрудники музея не хотят обращаться в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности. «Хочется думать, что люди сознательные», — говорят сотрудники музея.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что ансамбль Новгородского кремля находится в аварийном состоянии и на территории объекта пройдут работы по сбору данных о техническом состоянии объекта. Все предоставленные результаты работы пойдут на прогнозирование возможных изменений и разработку мер для спасения объекта всемирного наследия, который включен в список ЮНЕСКО.