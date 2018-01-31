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Спасатели ищут в горах Крыма пропавшего три дня назад подростка

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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В Бахчисарайском районе Крыма спасатели, полицейские и кинологи разыскивают в горах пропавшего три дня назад подростка 2001 года рождения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.  

Как отмечает ведомство, родители пропавшего в среду сообщили в службу спасения, что их сын 28 января ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вышел на связь.

«Сейчас все силы и средства, задействованные в поисковой операции, прочесывают район возможного местонахождения подростка, куда, по словам родственников, он мог отправиться», — заявил начальник Главного управления МЧС по Республике Крым Сергей Шахов. 

Он отметил, что спасатели обследуют труднопроходимые горнолесные зоны, скальные гроты и пещеры, говорится на сайте МЧС. 

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