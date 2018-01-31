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Депутаты «Оппозиционного блока» пожаловались на Порошенко в G7 и ЕС

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Депутаты «Оппозиционного блока» Украины направили послам «большой семерки» (G7) и посольству ЕС на Украине письма, в которых они рассказали о непаритетном представлении политических сил в новом составе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) президентом страны Петром Порошенко.

«Игнорирование президентом Украины кандидатур от нашей политической силы не соответствует установленному в демократическом мире принципу обеспечения объективности и беспристрастности избирательного процесса... Назначение в состав ЦИК двух представителей от «Оппозиционного блока» является законным требованием относительно обеспечения права оппозиции для контроля над избирательным процессом», — говорится о обращении депутатов партии.

Ранее Петр Порошенко подал на рассмотрение рады представление о назначении нового состава ЦИК, в которое не были включены лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и кандидаты от партии «Оппозиционный блок».

По мнению парламентариев, украинский президент прямо нарушает права оппозиционной политической силы, сообщает «РИА Новости».

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