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Суд обязал экс-главу ГИБДД Кузбасса выплатить 8 млн семьям погибших

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Суд обязал экс-главу ГИБДД Кузбасса выплатить в общей сложности 8 млн рублей семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с его участием в 2016 году, сообщает пресс-служба Абаканского городского суда.

19 января 2018 года прошло заседание в Абаканском городском суде, где суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Обвиняемым предстал Юрий Мовшин, который в период с 1999 по 2012 год был главой ГИБДД Кузбасса, сообщает ИА FlashSiberia.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденный лишен права управлять автомобильным транспортом сроком на три года.

Также судом были частично удовлетворены гражданские иски от потерпевших. Осужденный должен будет выплатить семьям погибших при дорожно-транспортном происшествии людей компенсацию. Десяти потерпевшим будет выплачено по 700 тыс. рублей и еще двум по 500 тыс. рублей.

Дело рассматривалось в Абаканском суде по решению Верховного суда РФ.

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