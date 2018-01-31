Порванный флаг ВМФ на Адмиралтействе в Петербурге заменили на новый

Порванный флаг Военно-морского флота (ВМФ) на одной из башен Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге, где размещается Главкомат ВМФ, заменили на новый.

«Это нормальная практика, когда флаги большой площади из-за непогоды приходят в негодность, появляются дыры. Сейчас специальная команда уже заменила его», — приводит «Интерфакс» слова своего источника в Адмиралтействе.

Как отмечает агентство, сообщения о порванном флаге на одной из башен комплекса Адмиралтейства появились ранее в местных СМИ.