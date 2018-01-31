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ДНР и ЛНР договорились о едином таможенном пространстве

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Фото: dnr-online.ru
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Самопровозглашенные Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР) создадут единое таможенное пространство, соответствующий протокол подписали в среду главы республик Александр Захарченко и Леонид Пасечник.

Как сообщила пресс-служба ДНР, подписанный протокол предполагает «более тесное экономическое сотрудничество между республиками — в частности, в нем говорится о создании единого таможенного пространства». В документе также говорится о сотрудничестве предприятий ДНР и ЛНР, сообщает «Донецкое агентство новостей».

В частности, протокол предполагает сотрудничество между предприятиями «Донецкая железная дорога» и «Луганская железная дорога», ожидается, что компании будут содействовать друг другу в вопросе перевозок пассажиров и грузов.

Захарченко охарактеризовал протокол как «старт нового этапа развития отношений между республиками». По его словам, таможенное соглашение ДНР и ЛНР покажет противникам республик, что они неделимы и едины.

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