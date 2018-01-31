Крыши домов проверяют на качество очистки от снега в Туле

Крыши домов проверяет 21 инспектор управления по административно-техническому надзору городской администрации на качество очистки от снега во всех округах Тулы.

Мероприятия по проверке крыш зданий на наличие на них снежных накоплений проводятся в связи с приходом плюсовой температуры в город и соответствующего распоряжения от контролирующего органа. За два дня с момента начала проведения проверки инспекторами было осмотрено порядка 200 объектов, сообщает ИА «Тульские новости».

С 2018 года сроки на реакцию управляющей компании на требования контролирующего органа изменились. Если раньше срок на расчистку крыш от снега и наледи составлял два дня, то с этого года срок составляет один день. Помимо этого, сами управляющие компании должны следить за состоянием крыш и в случае возникновения условий, которые могут навредить человеку, немедленно принять меры по устранению опасности.