Пенсионерка нарушила ПДД и попала под машину в Пскове

Пенсионерка нарушила правила дорожного движения и попала под машину в Пскове, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел вчера утром, 30 января, в районе 8:30 возле одного из домов по улице Алатаева. Автомобиль Ford Fusion под управлением 64-летнего мужчины двигался по проезжей части, когда на дорогу вышла женщина, сообщает Псковское агентство информации.

Водитель не смог избежать столкновения и сбил пешехода. Следствием было установлено, что пешеход — 64-летняя женщина переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила различные телесные травмы. Она была доставлена в больницу города.