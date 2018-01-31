Новая врачебная амбулатория открылась в Астраханской области

Новая врачебная амбулатория открылась в центре поселка Пойменный в Астраханской области. С этим событием жителей поздравил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

В центре поселка рядом со школой в новом здании открылась врачебная амбулатория. Для учреждения закуплено новое оборудование для проведения ЭКГ-диагностики дистанционно в реальном времени. Это позволит проводить раннюю диагностику, не выезжая при этом в районную или областную больницы, сообщает «Астрахань 24».

В поселке появились прививочная и процедурная, а также дневной стационар. Раз в неделю населенный пункт посещают для приема пациентов врачи узких специальностей и педиатр. Специалисты приезжают из центральной районной больницы.

В поселке насчитывается полторы тысячи жителей, поэтому новая амбулатория важна в этом районе. Финансовые вложения из бюджета области на реализацию проекта составили 651 тыс. рублей.