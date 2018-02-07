Гражданская авиация России в 2017 году продемонстрировала рекордный рост объемов перевозок - услугами авиакомпаний из РФ воспользовались более 105 млн пассажиров. Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько в интервью «Известиям» рассказал, что ждет отрасль в этом году, насколько готовы аэропорты к ЧМ-2018 и когда будет завершена сертификация самолета МС-21.

— Как сказались международные санкции на объемах перевозок воздушным транспортом?

— Санкции по нам никак не ударили. К 95-летию гражданской авиации, которое будет отмечаться 9 февраля, мы подходим с очень хорошими показателями. За 2017 год у нас рекордный объем перевозок за всю историю современной гражданской авиации — российские авиакомпании перевезли более 105 млн человек. В целом вместе с перевозчиками — партнерами из других стран услугами наших аэропортов воспользовались более 185 млн пассажиров. Россияне стали намного чаще летать внутри России, чем за рубеж.

С начала 2018 года мы отмечаем продолжающееся увеличение количества полетов. По Московскому авиаузлу рост составляет до 10%. Мы рассчитываем, что серьезным импульсом для дальнейшего роста будет перевозка пассажиров к местам проведения чемпионата мира по футболу. Предполагаем, что возникнет дефицит провозных возможностей российских авиакомпаний. Поэтому мы даже предложили исключительно на время проведения чемпионата разрешить иностранным перевозчикам каботаж (полеты внутри страны. — «Известия») для перевозки своих болельщиков и сборных команд. Сейчас это решение за правительством.

— В каком статусе готовности на сегодня находятся аэропорты в городах проведения ЧМ-2018?

— Во всех 13 аэропортах, расположенных в 11 городах, будет обеспечена готовность к проведению чемпионата мира. У нас другого пути нет. Сейчас принимаются дополнительные меры для устранения отставаний, которые отмечались в предыдущие годы.

Открыт и работает аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. В аэропорт Саранск уже выполнен технический рейс, поэтому по нему больше нет вопросов. С аэропортом Волгоград практически все вопросы сняты. У нас также есть четкое понимание, что мы обеспечим готовность аэропорта Калининграда к проведению чемпионата мира. В Екатеринбурге практически всё готово. Аэропорт Нижнего Новгорода будет готов. В Самаре необходимо завершить строительство и оснащение аварийно-спасательных станций и небольшого участка перрона — это тоже всё будет выполнено в срок.

В Домодедово есть очень серьезные проблемы, связанные с тем, что под внешним управлением находится Промсвязьбанк, который предоставлял банковскую гарантию подрядчику, выполняющему работы по строительству перронов. А подрядчик попал в предбанкротное положение. Совместными усилиями Банка России и администрации Промсвязьбанка удалось пролонгировать действие банковской гарантии до января 2019 года, и реконструкция в Домодедово будет продолжаться.

Что касается Шереметьево, то в ближайшее время мы рассчитываем закончить работу по оформлению переноса коммуникаций, и тогда у нас хватит времени завершить строительство третьей взлетно-посадочной полосы к чемпионату мира.

— В конце 2015 года Росавиация была наделена новыми функциями — по сертификации авиатехники. Ранее этим занимался Межгосударственный авиационный комитет. Как это отразилось на экспортном потенциале отечественных самолетов и вертолетов?

— Мы рассматриваем изменения в системе сертификации как меры по укреплению отечественной авиационной индустрии, полномочий национальных государственных органов, которые несут ответственность за будущее развитие гражданского авиастроения и гражданской авиации в стране. Ведущие авиационные державы и государства — импортеры российской авиационной техники, а также международная авиационная общественность были одними из первых проинформированы об изменениях в области сертификации авиационной техники. И они полностью поддержали эти изменения.

В 2016–2017 годах состоялись визиты аудиторов ведомств гражданской авиации КНР и Италии в Россию с целью оценки российской системы сертификации. В текущем году запланированы новые визиты представителей авиационных ведомств других государств. Практически достигнуты договоренности с Европейским агентством по безопасности полетов, и 29 января Росавиация и Европейское агентство по безопасности полетов подписали Соглашение о поддержании летной годности. Подписано соглашение между Росавиацией и итальянскими авиационными властями, что обеспечивает бесперебойный экспорт самолетов SSJ в разные страны мира.

Поддержку продвижения авиационной техники за рубеж Росавиация осуществляет путем заключения соглашений о поддержании летной годности и взаимном признании сертификации. Сейчас ведем такие переговоры с Институтом гражданской авиации Кубы, с авиационными властями Бразилии, Мексики, Китая и других государств. Авиационные власти Турции готовы уже в феврале подписать с нами рабочее соглашение для обеспечения бесперебойных экспортных поставок российских вертолетов на турецкий рынок.

Также работаем с министерством гражданской авиации Индии, бюро гражданской авиации Японии, Монголии, Индонезии, с Южной Кореей. Наши действия обеспечили, например, поставки вертолетов Ми-171 и Ми-26 на китайский рынок. В настоящее время поставки этих воздушных судов идут в полном соответствии с ранее сформированными графиками.

— Какими темпами идут работы по сертификации?

— На конец января 2018 года в Росавиацию поступило 540 заявок на сертификацию, из них полностью выполнено уже 286. Ни одного срыва или задержки в сертификационных работах не было. Первостепенными для нас являются заявки, поступающие от российских предприятий. Также отмечу, что за прошедший период нами было оформлено 25 экспортных сертификатов летной годности на вертолеты Ми-171, Ми-26, Ка-32, на самолеты RRJ-95 и Ан-2. Экспортные сертификаты, выданные Росавиацией, были признаны авиационными властями тех государств, куда экспортировалась российская авиационная техника, без каких-либо замечаний.

— Как проходит сертификация нового российского самолета МС-21? В какие сроки может завершиться эта работа?

— Сертификация МС-21 и двигателя ПД-14, которым будет оснащаться самолет, станут нашими ключевыми направлениями работы в этом и следующем годах. У нас есть четкие графики выполнения работ. Но сертификация — это процесс оценки соответствия характеристик самолета заявленным в техническом задании летно-техническим и другим параметрам, и не всегда эта работа идет гладко. Иногда испытания задерживаются, иногда требуются дополнительные испытания, и тогда графики смещаются. В плане завершения сертификационных работ по МС-21 у нас стоит первая половина 2019 года.