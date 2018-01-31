Велогонщика Сергея Лагутина сбила машина во время тренировки в Италии

Автомобиль сбил российского велогонщика Сергея Лагутина из команды «Газпром-Русвело» во время тренировки в Италии. Об этом в среду сообщает II Tirreno.

Спортсмена на «скорой» доставили в отделение неотложной помощи в ближайшую больницу. К настоящему времени уже проведены первые обследования, однако подробностей о состоянии велогонщика пока не сообщается.

Лагутин выступал за команды Мирового тура, в том числе за «Катюшу». На счету спортсмена победа на этапе «Вуэльты».

Портал iz.ru писал 23 января, что российский велогонщик Егор Силин столкнулся с автомобилем на тренировке в Испании. Спортсмен не получил никаких повреждений.