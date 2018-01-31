Теннисистка Рыбакина вышла в 1/4 турнира в Петербурге

Российская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 450-ю строчку мирового рейтинга, обыграла 3-ю сеянную турнира в Санкт-Петербурге француженку Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал соревнований.

Рыбакина сломила сопротивление Гарсии в трех партиях — 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 27 минут. Следующей соперницей 18-летней россиянки станет победительница встречи между 5-й сеянной Юлией Гергес из Германии и Робертой Винчи из Италии, сообщает «РИА Новости».

«Даже не предполагала, что дойду до четвертьфинала. Я безумно рада, что мне удалось пройти квалификацию и еще два матча в основе. Я играла очень рискованно, понимала, что иначе не смогу выиграть. Я была готова к тому, что у меня может что-то не получаться и буду нервничать. Но я справилась. Очень рада, что теперь попаду в топ-300», — сказала Рыбакина.

Ранее Рыбакина преодолела квалификацию, обыграв в первом круге турнира швейцарку Тимю Бащински.

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