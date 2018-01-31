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Землетрясение мощностью 4,2 балла произошло в Анапе

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Землетрясение мощностью подземных толчков 4,2 балла произошло на дне Черного моря в 20 км от Анапы. Об этом сообщает служба мониторинга за состоянием окружающей среды.

Землетрясение было зафиксировано ранним утром 31 января. Очаг происшествия, по словам специалистов, находился на дне Черного моря в 20 км от береговой линии, сообщают «Кубанские новости».

Местные жители отметили, что ощутили подземные толчки. Так вибрация в квартирах почувствовали жильцы домов на Высоком берегу, а также владельцы жилья в микрорайоне «Горгиппия».

Ранее портал iz.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в селе Новомихайловское недалеко от города Туапсе 26 января в районе 9:00. Эпицентр сейсмособытия находился в 2,5 км от береговой линии в Черном море.

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