Задержан подозреваемый в нападении на девочку в лифте в Твери

Задержан подозреваемый в нападении на 11-летнюю девочку в лифте в Твери, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области.

Сегодня, 31 января, взят под стражу подозреваемый в грабеже с применением насилия в отношении 11-летней девочки. Задержанным оказался 32-летний мужчина, сообщают Тверские ведомости.

Следствием было установлено, что 29 января 2018 года задержанный увидел возле одного из магазинов города девочку, у которой в руках был телефон iPhone. Он прошел за ребенком до ее дома, затем вошел вместе с ней в подъезд, а затем в лифт.

В кабине лифта злоумышленник ударил девочку по лицу и потребовал отдать телефон. После чего сам вытащил его из кармана куртки ребенка и скрылся с места преступления. Задержанный проходит по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».