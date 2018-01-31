Водитель сбил трехлетнего мальчика на переходе в Омске

Местный житель сбил трехлетнего мальчика, который пытался перейти дорогу на разрешающий сигнал светофора на перекрестке в Омске.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Омской и Богдана Хмельницкого 31 января. По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Peugeot допустил наезд на малолетнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сообщает РИА «Омск-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение. Серьезных травм у него не оказалось, и мальчика отпустили домой. Обстоятельства происшествия уточняются.