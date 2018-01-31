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Власти Москвы объявили о завершении программы «Народный гараж»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Московские власти заявили об окончании реализации программы «Народный гараж». За девять лет существования проекта удалось построить 167 объектов более чем на 50 тыс. машино-мест, сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Павел Батайкин.

«Свои средства в строительство 23 тыс. машино-мест инвестировали 19 тыс. дольщиков», — приводит слова Батайкина RNS.

Он отметил, что наибольшим спросом у москвичей пользуются «Народные гаражи», расположенные в Восточном и Центральном административных округах. Вакантные машино-места можно приобрести на открытом электронном аукционе.

Батайкин добавил, что «ГУП «ДГС» по завершении программы «Народный гараж» подлежит ликвидации.

Программа «Народный гараж» была разработана в 2005 году для решения проблемы нехватки парковочных мест. Предполагалось, что построенные многоэтажные парковки в спальных районах позволят избавить дворы от загромождающих автомобилей.

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