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Ульяновские десантники совершат сверхдальний лыжный переход

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Военнослужащие 31-й бригады ВДВ совершат сверхдальний лыжный переход в 700 км в честь 100-летия Рязанского десантного училища с биатлонной базы «Заря» в Ульяновске.

Отличники службы собираются пройти 700 км с остановками в Саранске, Шатске и Сасово. В каждом городе десантники планируют провести демонстрацию приемов рукопашной борьбы и владением оружия, а также рассказать о службе и показать экспонаты передвижной выставки, сообщает 1ul.ru.

Старт забега назначен на 3 февраля с биатлонной базы «Заря» в Ульяновске. Накануне в честь лыжного перехода пройдет митинг в Парке имени Маргелова, на котором выступят губернатор региона Сергей Морозов и командир бригады Андрей Стэсев. Также участников мероприятия ждет концертная программа от группы «Десантное братство».

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