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В Москве в среду вечером прогнозируют девятибалльные пробки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В случае обильного снегопада уровень загруженности на дорогах Москвы в среду вечером может достичь 9 баллов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Пробки».

«Если же снега в вечерний час пик не будет, то стоит ждать привычных 7 баллов, а может быть, даже и снижения до 6 баллов», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения. 

Как передает агентство, по данным «Яндекса», в среду утром загруженность столичных дорог в третий раз в январе превысила отметку в 6 баллов из-за снегопада. 

Как сообщал портал iz.ru, эксперты центра погоды «Фобос» прогнозируют, что снегопад в Москве прекратится к утру 1 февраля. По данным синоптиков, температура воздуха в четверг составит минус 10–12 градусов в Москве и до минус 15 в области. 

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