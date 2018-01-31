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СК РФ возбудил дело по факту покушения на бизнесмена в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на бизнесмена возле бизнес-центра «Святогор» в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «покушение на убийство» и «незаконный оборот оружия», — приводит ее слова «РИА Новости».

Напомним, в среду возле бизнес-центра «Святогор» на Летниковской улице было совершено покушение на предпринимателя. Неизвестные подъехали на машине марки Chevrolet, выстрелили в мужчину, бросили автомобиль и скрылись. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

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