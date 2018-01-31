Жителя Липецка обязали снести дом в водоохранной зоне

Снести дом и беседку, которые на данный момент находятся в границах заказника, в 1,5 км от села Октябрьское Усманского района, на ручье Боровица обязали жителя Липецка.

Незаконные строения были обнаружены проверяющими Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с представителями местной власти. Выяснилось, что дом и беседку мужчина построил в июле 2017 года, не имея прав на земельные участки под ними и в нарушение требований природоохранного законодательства, сообщает LipetskMedia.

В результате в отношении нарушителя было возбуждено административное дело. За нарушения природоохранного законодательства мужчина был оштрафован. Также в суд был направлен иск об освобождении незаконно занятой территории.