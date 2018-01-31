Ассоциация природных парков появится в Якутии

Ассоциацию природных парков решили создать в Якутии. Об этом сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

По словам министра охраны природы Сахамина Афанасьева, решение о создании Ассоциации природных парков было принято по итогам II Съезда экологов Республики Саха (Якутия) в апреле 2017 года, сообщает ИA SakhaNews. Целью ее создания является объединение всех парков и представление их интересов на республиканском и федеральном уровнях. Помимо этого, ассоциация необходима для содействия развитию и оказания поддержки природным паркам республики, создания единой региональной системы для сохранения и изучения природных комплексов, а также для экологического просвещения населения.

Председателем ассоциации стал директор природного парка «Момский» Михаил Иванов. Его кандидатуру утвердили во вторник, 30 января, на совещании у министра охраны природы Афанасьева с участием руководителей природных парков «Усть-Вилюйский», «Ленские столбы», «Синяя», «Живые алмазы Якутии» и «Колыма».

Ранее портал iz.ru сообщал, что на территории Крымского природного заповедника введен карантин из-за случая бешенства у волка.