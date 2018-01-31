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Хабаровские добровольцы зачистят интернет от запрещенного контента

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Новое добровольческое движение — корпус медиаволонтеров — начнет отслеживать в интернете запрещенный законом контент. Инициатива принадлежит хабаровскому краевому молодежному общественному движению «Мой край».

По словам председателя исполнительного комитета движения Никиты Яровенко, на данный момент идет сбор желающих, которые начнут работу над проектом. Презентации проводятся в высших учебных заведениях. После того как достаточное количество участников будет найдено, с волонтерами проведут встречу и еще раз обсудят противоправную информацию, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Часть волонтеров будет направлена на борьбу с рекламой наркотических средств, часть — с детской порнографической продукцией, также планируется выявлять сообщения экстремистской направленности. Основные знания и приемы волонтерам передадут сотрудники правоохранительных органов. Всего необходимо 50 человек. Планируется, что корпус начнет работу в конце февраля.

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