Многодетной матери с буквой «ё» в фамилии всёе же выдадут маткапитал

Отделение Пенсионного фонда России в Калининграде пересмотрело свое решение об отказе выдать сертификат на материнский капитал многодетной матери, несмотря на букву «ё» в ее фамилии.

В то же время сотрудники ПФР напомнили женщине о том, что буква «ё» существует в русском алфавите и что документы необходимо привести в соответствие, чтобы не было подобных проблем в дальнейшем.

«Русский алфавит официально состоит из 33 букв, одной из которых является буква «ё». Ее игнорирование в некоторых случаях является нарушением законодательства», — цитирует заявление ведомства ИА FlashNord.

Как сообщал портал iz.ru, жительница Калининграда после рождения третьего ребенка не могла получить маткапитал из-за разницы в написании фамилии старших детей. В свидетельстве о рождении первого ребенка фамилия написана через «е», а второго — через «ё».

Женщина заявила, что намерена добиваться справедливости через суд. Заседание суда назначено на 21 февраля 2018 года.