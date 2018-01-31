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Многодетной матери с буквой «ё» в фамилии всёе же выдадут маткапитал

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Отделение Пенсионного фонда России в Калининграде пересмотрело свое решение об отказе выдать сертификат на материнский капитал многодетной матери, несмотря на букву «ё» в ее фамилии.

В то же время сотрудники ПФР напомнили женщине о том, что буква «ё» существует в русском алфавите и что документы необходимо привести в соответствие, чтобы не было подобных проблем в дальнейшем.

«Русский алфавит официально состоит из 33 букв, одной из которых является буква «ё». Ее игнорирование в некоторых случаях является нарушением законодательства», — цитирует заявление ведомства ИА FlashNord.

Как сообщал портал iz.ru, жительница Калининграда после рождения третьего ребенка не могла получить маткапитал из-за разницы в написании фамилии старших детей. В свидетельстве о рождении первого ребенка фамилия написана через «е», а второго — через «ё».

Женщина заявила, что намерена добиваться справедливости через суд. Заседание суда назначено на 21 февраля 2018 года.

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