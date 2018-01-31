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Всероссийский конгресс преподавателей русского языка пройдет в Уфе

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Всероссийский конгресс преподавателей русского языка и литературы пройдет в Уфе. Организаторами конгресса выступают правительство Республики Башкортостан и российское общество преподавателей русского языка и литературы.

Всероссийский конгресс будет проходить в шестой раз. Место проведения выбиралось посредством конкурсного отбора среди регионов России. В министерстве образования республики рассказали, что политика в регионе имеет направление на сохранение таких ценностей, как единство и этнокультурное многообразие, сообщает ИА «Башинформ».

Во время проведения конгресса регион посетят первые лица, педагоги, методисты, административные работники общеобразовательных учреждений, ведущие ученые, которые определяют и направляют государственную политику относительно изучения русского языка.

На встрече участники обменяются опытом, представят новые научные работы и результаты исследований в области преподавания и изучения русского языка, литературы и культуры.

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