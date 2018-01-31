Вертолет амурской авиабазы совершил первый санитарный полет

Свой первый санитарный рейс совершил вертолет Ми-8Т, который принадлежит амурской авиабазе, сообщает пресс-служба Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

Первый санитарный рейс состоялся из Райчихинска в Благовещенск. Вертолет доставил в Амурскую клиническую больницу женщину и ребенка для оказания им экстренной помощи, сообщает Asn24.ru.

Вертолет приобрели в ноябре 2017 года за счет средств областного бюджета. Последующие два месяца борт готовили к санитарным полетам, устанавливая розетки для медицинского оборудования и специальные крепления.

Кроме того, для помощи ожоговым и травмированным людям, больным с сердечными приступами и инсультами, а также беременным и рожающим женщинам амурская авиабаза приобрела новейший медицинский модуль за счет собственных средств.