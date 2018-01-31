Первенство ДФО по лыжам стартовало в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в среду, 31 января, стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам. Проходит мероприятие в районе гостиничного комплекса «Санта».

В этом году в соревнованиях участвуют около 60 спортсменов из семи регионов Дальнего Востока. Гонки проходят между участниками 2000-2001 годов рождения. В первый день первенства проходила гонка классическим стилем. Девушки должны были преодолеть дистанцию в 10 км, а юноши — в 15 км.

Проводится первенство уже во второй раз. По словам заведующего учебно-методическим отделом спортшколы олимпийского резерва Дмитрия Шамсутдинова, в 2017 году сахалинские спортсмены заняли в нем второе место, уступив спортсменам из Республики Саха (Якутия). Кроме того, на первенстве каждый участник может стать кандидатом в мастера спорта, сообщает ИА SakhalinMedia.

По итогам первого заезда сахалинцам не удалось занять призовые места. Первое место среди юношей досталось Артему Васильеву из Приморья, второе — Владимиру Рыбкину из Якутии, третье — Василию Кускову из Магаданской области. Среди девушек золото получила Зоя Зайцева из Якутии, серебро досталось Надежде Федотовой из Якутии, бронзу взяла Елизавета Еремеева из Камчатской области.

Первенство ДВО будет проходить в течение недели.

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