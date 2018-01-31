Реконструкция кинотеатра обойдется в 6,9 млн рублей в Новосибирске

Реконструкция здания кинотеатра «Пионер» обойдется в 6,9 млн рублей в Новосибирске, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик на проведение работ по реконструкции проекта выбран со второго раза, им стала местная компания ООО «Проект-Согласование», которая была победителем и в первое голосование. Контракт планируется заключить 12 февраля, сообщает Сибирское агентство новостей.

По завершении реконструкционных работ в здание бывшего кинотеатра планирует переехать Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

В первый конкурс на проведение работ компания-победитель согласилась выполнить работы за 8,7 млн рублей, и решение комиссии было опротестовано участниками отбора в управлении Федеральной антимонопольной службы по области.