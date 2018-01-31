Жители Пензы могут поехать на ЧМ-2018 в Саранск на такси

Из Пензы в Саранск и обратно в дни матчей в рамках ЧМ-2018 можно будет добраться на такси. Соглашение в сфере организации перевозок легковым такси подписали Пензенская область и Мордовия.

Согласно документу, во время проведения ЧМ-2018 водители, у которых будет разрешение на перевозки в Пензенской области, смогут работать и на территории соседнего региона. То же самое относится к таксистам из Мордовии, передает ИА «Пенза-пресс». Отметим, что расстояние от Пензы до Саранска — чуть более 200 км. Время в пути — около трех часов.

Также из Пензы до Саранска в дни чемпионата пустят дополнительный транспорт — автобусы и электрички. Об этом ранее распорядился губернатор Иван Белозерцев.

Напомним, с 14 июня по 15 июля матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена») в группе A.

В начале января портал iz.ru сообщал о том, что оргкомитет «Россия-2018» намерен договориться о повышении квоты недорогих билетов на чемпионат для граждан РФ. Планируется, что число дешевых билетов будет увеличено на треть.