Моряки Черноморского флота провели учения по противовоздушной обороне

Учения по противовоздушной обороне корабля на переходе морем успешно провели экипажи морских тральщиков «Вице-адмирал Захарьин» и «Валентин Пикуль» Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, сообщает пресс-служба ЧФ.

Воздушные цели, в роли которых выступили беспилотные летательные аппараты из состава подразделений Южного военного округа, обнаружил личный состав радиотехнических постов кораблей, находящихся в морских полигонах боевой подготовки, приводит сообщение пресс-службы ЧФ ИА SevastopolMedia.

Расчеты корабельной ПВО уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей, после того как цели не ответили на запрос системы радиолокационного распознавания.

После возвращения кораблей в пункты базирования командованием Черноморского флота будут проведены анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых заданий. Подобные учения необходимы всем экипажам кораблей, чтобы подтвердить способность к выполнению задач по предназначению.