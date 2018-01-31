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СК проводит проверку по факту гибели рабочего на красноярском заводе

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Сотрудники следственного комитета инициировали доследственную проверку по факту гибели одного из рабочих на Красноярском алюминиевом заводе.

Инцидент произошел в одном из цехов АО «Русал Красноярск» 30 января в районе 10:40. По предварительной информации, часть конструкции электролизера весом несколько тонн упала на грузчика, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В результате происшествия рабочий скончался на месте. Предположительно трагедия произошла из-за обрыва троса. В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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