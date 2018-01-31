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Вынесен приговор виновной в смерти дочери ВИЧ-диссидентке из Тюмени

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Суд приговорил ВИЧ-диссидентку из Тюмени, дочь которой умерла из-за ВИЧ-инфекции, к полугоду ограничения свободы. Об этом сообщает региональная прокуратура. 

Женщина, отрицавшая существование ВИЧ-инфекции, не принимала необходимые лекарства и не давала их дочери, а также кормила ребенка грудным молоком, увеличивая риск заражения. 

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, возбужденное после смерти ребенка в 2017 году, было прекращено после заключения мирового соглашения между обвиняемой и ее супругом, выступавшим в качестве пострадавшей стороны.

Дело было направлено на новое рассмотрение после соответствующего запроса прокуратуры. Подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

«Суд назначил ей шесть месяцев ограничения свободы. Оно заключается в следующем: запрещается выезжать за пределы Тюмени, изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей надлежит являться в указанную инспекцию один раз в месяц на регистрацию», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения прокуратуры. 

По информации ведомства, в настоящее время женщина снова беременна. Она следует рекомендациям врачей.

Как передавал портал iz.ru, дочь жительницы Тюмени умерла из-за последствий ВИЧ-инфекции в возрасте двух лет.

Смерть девочки вызвала общественный резонанс, активисты «СПИД. Центра» обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с ВИЧ-диссидентством.

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