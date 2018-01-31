В МИД РФ сообщили о сотнях погибших в сирийском Африне

Москва озабочена ситуацией в сирийском Африне, где жертвами военной операции турецкой армии против курдских формирований стали несколько сотен человек, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По поступающей информации за 10 дней боевых действий число погибших уже достигло несколько сотен человек», — сообщила она.

Дипломат отметила, что РФ остается приверженной территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР) и призывает противоборствующие стороны к сдержанности.

Кроме того, Захарова отвергла обвинения в предательстве Москвой курдов в Африне.

«В этой связи вновь хотели бы отметить, что не Россией в северной Сирии последовательно создавались условия, которые Турция сочла угрозой своей национальной безопасности», — приводит слова официального представителя МИД РФ «Интерфакс».

Также дипломат добавила, что Москва не несет ответственность за воспрепятствование восстановлению контроля правительства Сирии над этими территориями.

Как сообщал портал iz.ru, Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны на севере Сирии 20 января. На следующий день после авиаударов власти заявили о проведении наземной фазы.

Президент САР Башар Асад, в свою очередь, обвинил Анкару в нарушении границ и поддержке терроризма.

Позднее его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что военная операция будет распространена на сирийский город Манбидж. Там расквартированы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), которые Анкара считает террористическими.