Глава РПЦ призвал жертвовать больнице вместо вручения ему подарков

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в годовщину своей интронизации попросил московское духовенство пожертвовать средства больнице святителя Алексия вместо покупки цветов, которые вручаются ему по традиции.

Об этом рассказал его пресс-секретарь священник Александр Волков.

«В этом году патриарх благословил собрать деньги на покупку автомобиля скорой помощи, так как больница нуждается в обновлении автопарка», — приводит его слова ТАСС.

Интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.