Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27

Видео, снятое на камеру самолета-разведчика ЕР-3 Aries II, перехваченного ранее Су-27 над Черным морем, опубликовал на YouTube командующий 6-м флотом Военно-морских сил США.

На кадрах видно, как российский истребитель, покачивая крыльями и показывая свое вооружение, пролетает рядом с американским самолетом-разведчиком.

В комментарии к видео говорится, что якобы Су-27 приблизился к ЕР-3 Aries II на расстояние до 1,5 м и прошел через его полетный маршрут. В подписи к кадрам говорится также, что перехват продолжался около 2 часов 40 минут.

В Минобороны России заявили ранее, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ВМС ВША с соблюдением всех необходимых мер безопасности над нейтральными водами.

Российское военное ведомство уточнило, что инцидент в небе над Сирийской Республикой произошел 13 декабря. «Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное», — говорится в заявлении Минобороны.

Вашингтон назвал сближение «небезопасным» и обвинил Россию в нарушении соглашения о «предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года». Однако в российском военном ведомстве опровергли эту информацию.

Су-27 вернулся на аэродром базирования после того, как американский самолет-разведчик изменил курс полета на удаление от границы.