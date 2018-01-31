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Школа акыды открыта в Татарстане

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В городе Болгар в Татарстане начала работать школа акыды. Торжественное открытие прошло в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Занятия продлятся до 4 февраля. В качестве основного спикера в школу приглашен известный проповедник Абу Гали Габдеррашид Аль-Ашгари Аль-Ханафи. Он будет читать лекции по книге «Акыда ат-Тахавиййя».

Ученики школы в свободное от занятий время будут проводить коллективные намазы в Белой мечети. Их ждут экскурсии по Болгарскому заповеднику и встречи с шейхом Абдраззаком Ассаади.

Как отмечает ИА «Татар-информ», обучение в школе акыды будут проходить 40 человек. Это те, кто набрал наибольшее количество перепостов о школе в соцсетях и стал лучшим в онлайн-тестировании по акыде и фикху.

В 2017 году в Болгаре работала школа Корана. По словам начальника отдела Духовного управления мусульман по делам молодежи Айгуль Биктимировой, география участников школы акыды по сравнению с прошлым годом расширилась. Так, в этот раз в ней будут учиться молодые люди не только из Татарстана, но и из Астрахани, Ижевска, Новосибирской области, Челябинска, Башкирии, Пензы и Москвы.

Акыда — это мировоззрение мусульман, форма раскрытия имана, вероубеждение в исламе.

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