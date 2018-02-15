Регионам пора задуматься о введении и популяризации региональных брендов — продуктовых, текстильных, корпоративных. Конечно, любой бренд является торговой маркой, однако не каждая торговая марка — брендом. Сегодня рынок наполнен широким разнообразием производителей, товаров и услуг. У всех на слуху костромской сыр, вологодское масло, белевская пастила, тульский пряник, алтайский мед, вятский квас, оренбургский платок, кубачинское серебро, торт «Москва» и т. д. Но возможно ли массово применить технологию брендинга для идентификации регионов?

Уже сейчас производитель может оформить наименование места происхождения товара. Например, такой статус есть у продукции из Гжели. Однако прежде чем его получить, нужно доказать, что товар обладает уникальными свойствами. А путь этот долгий и непростой.

Между тем в европейских странах тысячи зарегистрированных географических обозначений. Именно благодаря их уникальности они популярны во всем мире. В России же пока таких брендов чуть больше ста, а вот подделок тысячи.

А ведь для российских территорий региональный бренд может стать тем самым реальным инструментом социально-экономического развития. С одной стороны, в эпоху глобализации он позволяет субъектам сохранить свою самобытность и рассказать о своих особенностях инвесторам, бизнесменам, туристам. С другой — это самый что ни на есть механизм защиты потребителя от подделок и некачественных товаров.

При этом выпуск продукции с уже зарегистрированным наименованием места происхождения — это настоящий Клондайк. По скромным подсчетам экспертов, в ближайшие годы этот шаг может принести регионам не менее 500 млрд рублей. И заинтересованность в этом должны проявить в первую очередь руководители регионов, ведь географическое указание идентифицирует конкретную территорию, а значит, уже работает на ее популярность среди инвесторов, туристов и горожан.

Одно неизбежно тянет за собой другое. Узнаваемый и привлекательный регион — это новые возможности, это увеличение числа рабочих мест, развитие въездного туризма, привлечение инвестиций. А объединенный потенциал и успех субъектов — это потенциал и успех всей страны.

Сегодня нет глобальных административных или законодательных препятствий при регистрации наименования места происхождения товара. Да, путь не самый простой, но пройти его можно и нужно. Главное — проявить интерес и желание. Губернаторам просто необходимо активнее включится в эту работу, сформировать четкую методику и программу действий. Россияне всё больше интересуются отечественными региональными брендами. Они давно готовы перейти на отечественное. А это и есть главный стимул к развитию брендинга — удовлетворение культурных, интеллектуальных потребностей жителей нашей страны, а также их уверенность в качестве продукции конкретного региона.

Очень скоро Совет Федерации совместно с Роспатентом планируют добавить в Гражданский кодекс РФ новое понятие — «географическое указание». И тогда покупателям станет точно известно, что продукт сделан именно там, где и указано на упаковке. Тульский пряник будет из Тулы, а не сделан на одной из непонятных фабрик, например, Подмосковья.

Автор — заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике

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