Прямой эфир

Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Орловской области задержан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи задержали предполагаемого виновника аварии в Орловской области, в которой погибли сотрудники МВД. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.

Авария произошла накануне, 30 января, на трассе Глазуновка–Малоархангельск–Колпна–Долгое. «КамАЗ», выехавший на встречную полосу, столкнулся там с автомобилем «Газель», в котором ехали сотрудники областного УМВД. В результате двое из них погибли, трое пострадали. Также «КамАЗ» задел грузовую «Газель» и легковую машину Renault Logan.

Сам задержанный, житель Дагестана, свою вину полностью признал. По его словам, он вылетел на встречную полосу из-а плохих погодных условий и превышения скорости движения, передает InfoOrel.ru.

В Москве за последние сутки произошло около 700 различных ДТП. Один человек погиб, 27 получили травмы. Причиной многих аварий стал снегопад, который называют сильнейшим с начала зимы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число погибших в ДТП под Ростовом возросло до пяти человек
«КамАЗ» с песком перевернулся на юге Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017