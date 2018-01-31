Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Орловской области задержан

Следователи задержали предполагаемого виновника аварии в Орловской области, в которой погибли сотрудники МВД. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.

Авария произошла накануне, 30 января, на трассе Глазуновка–Малоархангельск–Колпна–Долгое. «КамАЗ», выехавший на встречную полосу, столкнулся там с автомобилем «Газель», в котором ехали сотрудники областного УМВД. В результате двое из них погибли, трое пострадали. Также «КамАЗ» задел грузовую «Газель» и легковую машину Renault Logan.

Сам задержанный, житель Дагестана, свою вину полностью признал. По его словам, он вылетел на встречную полосу из-а плохих погодных условий и превышения скорости движения, передает InfoOrel.ru.

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