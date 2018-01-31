Магия камня

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Самые известные драгоценности — от Владимирской тиары и браслета Уоллис Симпсон до кольца Бейонсе
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Фото: Global Look Press/DanitaDelimont
31 января в мире отмечается День ювелира. Самые дорогие и самые известные работы мастеров золотого дела — в галерее портала iz.ru. На фото: алмаз Хоупа массой в 45,5 карата, один из самых крупных в мире. В начале XX века он попал в руки к ювелиру Пьеру Картье, которые пустил слух о связанном с ним проклятии. Сейчас алмаз находится в Музее естественной истории в Вашингтоне
Фото: Global Look Press
Тиара с изумрудами и бриллиантами, принадлежавшая французской императрице Евгении, жене Наполеона III, в 2011 году ушла с молотка за $12,7 млн
Фото: Global Look Press/Then Chih Wey
Самым дорогим ожерельем в мире долгое время считалось колье «Несравненное», центральный бриллиант в котором весит 407 карат — он считается одним из самых больших в мире. Стоит изделие около $55 млн
Фото: Global Look Press/Jayne Russell
Бриллиант Pink Star потеснил колье «Несравненное» на вторую строчку в рейтинге самых дорогих ювелирных изделий — камень весом 59,6 карата весной 2017 года был продан на аукционе за $70 млн
Фото: Global Look Press/Nils Jorgensen
Пара серег из голубого и розового бриллиантов, получившая название «Аполлон и Артемида», в 2017 году ушла с молотка — своему новому владельцу она обошлась в $57 млн
Фото: Getty Images/Peter Macdiarmid
«Владимирская» тиара с изумрудами в конце XIX века была подарена супруге великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II. Затем она перешла в собственность британской королевы Мэри, супруги короля Георга V. А уже от нее досталась правящей королеве Елизавете II. Точная цена тиары неизвестна
Фото: Getty Images/Nils Jorgensen
Одна из самых знаменитых драгоценностей в мире — в 1926 году браслет в форме фирменной пантеры ювелирный директор дома Cartier изготовила специально для Уоллис Симпсон, ради брака с которой британский король Эдуард VIII отрекся от престола
Фото: Getty Images
В XVI веке самым дорогим украшением в мире считалась Блуждающая жемчужина. Камень весом 55,95 карата выловил невольник на Жемчужных островах, после чего ему даровали свободу. Название жемчужина получила потому, что из-за своего веса часто выпадала из оправы — по легенде, ее несколько раз теряли на балах. В 2011 году камень продали за $11,8 млн
Фото: Getty Images/Kevork Djansezian
В 2008 году певица Бейонсе продемонстрировала публике обручальное кольцо с бриллиантом в 18 карат, его стоимость составила $5 млн. Кольцо стало одним из самых дорогих в истории современного ювелирного дела
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