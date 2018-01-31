Магия камня

31 января в мире отмечается День ювелира. Самые дорогие и самые известные работы мастеров золотого дела — в галерее портала iz.ru. На фото: алмаз Хоупа массой в 45,5 карата, один из самых крупных в мире. В начале XX века он попал в руки к ювелиру Пьеру Картье, которые пустил слух о связанном с ним проклятии. Сейчас алмаз находится в Музее естественной истории в Вашингтоне