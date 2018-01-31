Два детских сада планируют реконструировать в Феодосии

Городские власти намерены реконструировать два детских сада в Феодосии, Республика Крым. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Феодосии Игорь Заикин.

В планах городской администрации важным пунктом значится реконструкция двух детских садов на улицах Гарнаева и Украинская. Работы планируют провести так, чтобы в 2019 году воспитанники смогли начать посещение учреждения, сообщает ИА «Крыминформ».

С конца 2017 года проводится подготовка к реализации проекта — собираются все необходимые документы. Затем будут проводиться торги для кандидатов в подрядчики, после чего исполнитель приступит к выполнению необходимых работ по реконструкции.

Игорь Заикин также рассказал, что сейчас принимается решение по вопросу строительства подъездных дорог к двум новым образовательным учреждениям города — детскому саду и школе. Проект дорог уже разработан и находится на экспертизе.