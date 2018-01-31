Евросоюз одобрил план помощи Палестине в размере более €42 млн

Евросоюз одобрил новый план финансовой помощи Палестине в размере €42 млн, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Средства пойдут на укрепление административных институтов и гражданского общества, проведение реформ, а также обеспечение населения на Западном берегу реки Иордан водой и энергией.

Могерини отметила, что эти деньги «дополнят несколько других пакетов поддержки, включая €107 млн», предоставленных ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, США решили вдвое сократить выплаты фонду помощи палестинцам при Организации Объединенных Наций — до $60 млн. В американской администрации посчитали, что этой суммы будет достаточно для поддержки автономии.