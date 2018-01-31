Восемь подозреваемых в похищении бизнесмена задержаны в Мурманске

Мурманские следователи совместно с полицейскими задержали восьмерых подозреваемых в похищении бизнесмена, которые неделю держали его в заложниках ради выкупа. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, мурманский предприниматель под угрозой применения оружия был похищен 19 января. Потерпевшему связали руки, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. После этого похитители потребовали у родственников мужчины выкуп в размере нескольких десятков миллионов рублей, сообщает ИА «Би-порт». Требуемые денежные средства были переданы похитителям под контролем оперативных сотрудников, после чего бизнесмена отпустили, а группу злоумышленников задержали на границе Мурманской области и Карелии. Деньги у них также изъяли.

Было возбуждено уголовное дело. В состав преступной группы входили восемь человек. Потерпевший в настоящее время находится в безопасности. Следователи установили, что мужчину истязали, угрожали ему оружием, перевозили с места на место, пишет «РИА Новости». Семеро подозреваемых являются жителями Мурманска и области, один — житель Санкт-Петербурга. Лидером группы оказался ранее судимый мурманчанин, который своей вины не признает.

Задержанным предъявлено обвинение по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений», предусматривающее наказание до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о предоставлении освобожденному бизнесмену и его семье государственной защиты.