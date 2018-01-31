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Замерзающую женщину спас отряд ДПС на трассе под Оренбургом

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Женщина-водитель была спасена на трассе Оренбург–Орск. Ей оказали помощь сотрудники оренбургской полиции. У ВАЗ-2115 закончилось топливо и заглох двигатель. Автомобиль ДПС отбуксировал машину до ближайшей АЗС в селе Краснощеково.

Сама пострадавшая рассказала, что она и ее пассажир пытались остановить попутные машины, но безуспешно. Она позвонила в дежурную часть полиции, и на место происшествия прибыл патрульный автомобиль, сообщает РИА «Оренбуржье».

Отметим, ранее также из Оренбургской области пришло сообщение о спасении от холода сотрудниками ДПС пассажиров сломавшегося автобуса. Транспортное средство было обнаружено полицейскими стоящим на обочине в районе 157-го км трассы Казань – Оренбург – Акбулак – граница Республики Казахстан. Автобус вез в Казахстан 14 пассажиров и заглох.

Портал iz.ru накануне писал о том, что полицейские спасли трехлетнего ребенка, который замерзал на улице в Кызыле, в республике Тыва, в 47-градусный мороз. В этом районе произошел крупный пожар в частном доме. У мальчика диагностировали обморожение 2-й и 3-й степени, но врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

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