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Израильский поэт Хаим Гури скончался на 95-м году жизни

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Nir Alon
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Израильский поэт и прозаик Хаим Гури скончался на 95-м году жизни. Его не стало вечером 29 января, однако о кончине Гури стало известно только сегодня, сообщает газета «Гаарец».

В связи с кончиной поэта президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования вдове Гури и его семье. Он назвал Гури «человеком, который стал символом независимости, дружбы и борьбы».

Хаим Гури — лауреат премии им. Соколова, премии им. Бялика и Государственной премии Израиля. Он являлся значимой фигурой в поколении отцов-основателей Израиля. Многие его поэтические и прозаические работы переведены на десятки языков мира. Наиболее известные поэмы, посвященные событиям арабо-израильской войны 1948 года и созданию государства, были переложены на музыку и стали любимыми песнями у израильтян.

По данным издания, Гури будет похоронен на кладбище Гар а-Менухот в Иерусалиме.

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