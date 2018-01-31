Один человек пострадал в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Один человек пострадал в результате ДТП с автобусом на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМ «Мосгортранс».

Авария произошла в среду около 9:40 в районе дома № 55 по улице Косыгина в Москве. Автобус маршрута № 902 врезался в мачту городского освещения, в результате чего один из находящихся в салоне пассажиров получил ушибы. Остальные пассажиры смогли покинуть транспортное средство самостоятельно. Как сообщает РЕН ТВ, водитель не справился с управлением из-за большого количества выпавших осадков.

В ГУМ «Мосгортранс» подтвердили, что причиной аварии с автобусом послужили сложные погодные условия. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в ночь на среду, 3 января, ДТП с пассажирским автобусом произошло на Ленинградском шоссе. В результате аварии пострадали 12 человек. Предварительной причиной случившегося названо неудовлетворительное состояние проезжей части.