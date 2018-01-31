Более 530 пунктов обогрева развернули в Московском регионе

Более 530 пунктов обогрева и питания развернули из-за мощного снегопада с порывистым ветром до 17 м/с в столичном регионе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По сообщению ведомства, на данный момент развернуты два мобильных и 535 стационарных пунктов питания и обогрева. Еще пять подвижных пунктов готовы к развертыванию, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в Москве и Подмосковье дежурят более 60 тягачей «Автомобильных дорог» и «Мособлавтодора» и 237 оперативных групп.