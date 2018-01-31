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Назван самый благоустроенный регион России

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Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin
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Лидером приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» в 2017 году стала Республика Татарстан. Об этом в среду заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на конференции РБК.

«В Республике Татарстан очень хорошо отработали, и хочу сказать, что они гораздо раньше у себя в республике начали заниматься проблемами развития городской среды», —сказал глава Минстроя. Мень также отметил активное участие в проекте Республики Башкортостан и Московской области.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в 2017 году капремонт был сделан в 20 тыс. российских домов вместо 50 тыс. запланированных

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