Назван самый благоустроенный регион России

Лидером приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» в 2017 году стала Республика Татарстан. Об этом в среду заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на конференции РБК.

«В Республике Татарстан очень хорошо отработали, и хочу сказать, что они гораздо раньше у себя в республике начали заниматься проблемами развития городской среды», —сказал глава Минстроя. Мень также отметил активное участие в проекте Республики Башкортостан и Московской области.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в 2017 году капремонт был сделан в 20 тыс. российских домов вместо 50 тыс. запланированных.